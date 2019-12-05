مصطفى الفقي: في انتظار ثورة صناعية على يد السيسي



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يؤدي إلى تقدم الأمم، لافتًا إلى أن قرار المحافظ البنك المركزي بإسقاط فوائد الديون عن أكثر من 5 آلاف مصنع، ستعطي دفعة قوية جدًا للصناعة.





وأشار إلى أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي شملت وضع أسس شكل الدولة، والإعداد لتصحيح وانشاء البنية التحتية، أما الفترة الثانية فتتعلق بالإنسان سواء ثقافته أو بناء الإنسان أو الصناعة.



أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر في انتظار ثورة صناعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة، وتحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة.