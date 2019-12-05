ماكينة تبتلع مهندسا في مصنع بالعين السخنة



وأوضح "أبوالوفا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن محامي المصنع قام بإعطاء رشاوى كبيرة من أجل تغير واقع القضية، مضيفا: "الكثير من العمال في المصنع غير مؤمن عليهم".



وأكد أن المصنع لا يوجد فيه أمن صناعي أو أي وسائل أمان، وكل الماكينات المتواجدة به متهالكة، لافتَا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المصنع لأنه المسؤولة عن وفاة نجل شقيقته، مشيرا إلى أن نجل شقيقته عمل في المصنع لمدة 20 يومًا فقط.





وأشار إلى أن تعليمات إدارة المصنع عدم وقف الآلات، وإعداد الصيانة والماكينات تعمل، وهناك شهود كُثر على هذا الأمر.



قال سيد أبو الوفا، خال المهندس المتوفي بعد ابتلاعه في إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة، إن الحادث وقع نتيجة عدم توافر عوامل السلامة والأمان.