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مشوار منتخب السعودية حتى الوصول لنصف نهائي خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:24 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب خليفة مباراة قوية اليوم بين صاحب الأرض منتخب قطر ومنتخب السعودية ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، فى لقاء يسعي فيه المنتخبين للوصول للنهائي.


موعد مباراة السعودية وقطر بكأس الخليج "خليجي 24"

يستضيف ملعب خليفة مباراة السعودية وقطر فى نصف نهائي بطولة كأس الخليج فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس المفتوحه وقناة beIN Sport HD.


مشوار منتخب السعودية فى بطولة كأس الخليج

منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار والذى خسر اللقاء الأول أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف ثم الفوز على منتخب البحرين بهدفين دون رد فى الجولة الثانية ثم فوز على منتخب عمان بثلاثية مقابل هدف ليحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.


التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام قطر بخليجي 24


حراسة المرمى : فواز القرني

خط الدفاع : ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

خط الوسط : سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - عبد الله الحمدان

خط الهجوم :هتان باهبري


بينما تشكيل منتخب قطر المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى :سعد الشيب

خط الدفاع : طارق سلمان - بيدرو ميجيل - بوعلام خوخي - عبد الكريم حسن

خط الوسط : سالم الهاجري - عبد العزيز حاتم - أكرم عفيف - حسن الهيدوس - إسماعيل محمد

خط الهجوم :المعز علي
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