Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
Advertisements
أحمد ماهر
أحمد ماهر
جرجس ميلاد
Advertisements
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو للفنان أحمد ماهر، أثناء دفاعه عن منتج التخسيس "أبلكس"، الذى كان بطل حملته الاعلانية، وذلك بعد القبض على مالك القنوات وصاحب الشركة المسئولة عن المنتج وهو غير مرخص.

يظهر الفيديو، أحمد ماهر اثناء مقابلة له على قناة "الحدث اليوم"، وهو يدافع عن المنتج ومخترع المنتج، بعد هجوم أحد المشاهدين عليه.

وقال "ماهر" آنذاك: "ايه العيب في الاعلان، لما انا اثمن مجهودات مصرية، الاختراع مصر والمنتج مصري والمخترع مصري، ليه مساندوش".

وتابع: "انا مش بستخدمه، انا بروح سنتر للتخسيس، ومستمر على الاجهزة، لو اخدت المنتج ده هبقى شبح، وانا بحب الأكل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتج تخسيس أحمد ماهر أبلكس

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ حوالي 9 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

د. خالد مصيلحي يكتب: الإعلانات التحذيرية الحل للقضاء على الدجالين ومروجي الوهم في صورة دواء

افضل طرق التخسيس لعام 2019 - خس 5 كيلو في اسبوع

"المرض في جرعة".. "الفجر" تخترق العالم السري للتركيبات الدوائية بصيدليات بير السلم

بعد إغراق إعلاناته للفضائيات.. "الصحة" تحذر من منتج شهير للتخسيس (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status