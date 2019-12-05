بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

أ عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو للفنان أحمد ماهر، أثناء دفاعه عن منتج التخسيس "أبلكس"، الذى كان بطل حملته الاعلانية، وذلك بعد القبض على مالك القنوات وصاحب الشركة المسئولة عن المنتج وهو غير مرخص.





يظهر الفيديو، أحمد ماهر اثناء مقابلة له على قناة "الحدث اليوم"، وهو يدافع عن المنتج ومخترع المنتج، بعد هجوم أحد المشاهدين عليه.





وقال "ماهر" آنذاك: "ايه العيب في الاعلان، لما انا اثمن مجهودات مصرية، الاختراع مصر والمنتج مصري والمخترع مصري، ليه مساندوش".



