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موعد مباراة المصري وقنا بكاس مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:19 ص
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المصري
المصري
محمد جمال
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يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة هامة اليوم بين النادي المصري ونادي قنا ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر، فى لقاء سيسعي فيه المصري للصعود لدور ال 16 من البطولة بينما يسعي فريق قنا لعمل مفاجئة أمام المصري.


موعد مباراة المصري وقنا بكأس مصر

يستضيف النادي المصري نظيره نادي قنا ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة المصري وقنا بكأس مصر

يمل فريق قنا اليوم الخميس ضيف على المصري بذور ال 32 من بطولة كأس مصر فى مباراة قوية ستقام فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.


قائمة المصري لمباراة قنا

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، ومحمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، وإسلام أبوسليمة، عمر كمال، ومحمود حمد، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، ومفتاح طقطق، حسن علي، وإيزي إيميكا وسعيدو سيمبوريه، وإسلام عطية وأحمد عادل ميسي، وأيمن ندا وحسين رجب.

خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي، وأوستين أموتو.


وحقق النادي المصري الفوز الاول له فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق نواذيبو الموريتاني، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.


وتقدم المصري بالهدف الأول عن طريق أموتو فى الدقيقة 20 من ، ثم سجل الفريق الموريتاني صاحب الأرض هدفين ثم تعادل المصري عن طريق أوستن أموتو فى الدقيقة 63 وفى الدقيقة الأخيرة قام الظهير الايمن كريم العراقي بتسجيل هدف الفوز.
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