بعد الحملة على "أبليكس".. "الصحة" توجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

كشف الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، تفاصيل ضبطية منتج "أبليكس" الغير مرخص، مؤكدا أن الوزارة تقوم بإجراء تفتيش دائمًا على جميع المستحضرات الطبية والمواد الدوائية التي يعلن عنها دون ترخيص.





وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، الأربعاء، أنه ورد إلي الوزارة بلاغ بوجود عقار شهير يباع في الأسواق غير مرخص به للتخسيس؛ وبالتنسيق مع مباحث التموين تمت مصادرة 246 كرتونة من المنتج، بالإضافة إلى عديد من الأدوية الأخرى غير المسجلة بالوزارة.





وأوضح "منصور" أن الحملة كانت توجد بها عدة أدوية أخرى، وليست قاصرة على منتج التخسيس فقط، مشيرا إلى أن الحملة شُنت على عدة أماكن، منها محلات عطارة كانت تبيع منتجات غير مصرح بها.





وعن أضرار "أبليكس"، قال وكيل وزارة الصحة، إن المنتج تم إرساله إلى معامل التحليل الخاصة بالوزارة؛ لتحليله ومعرفة المواد المستخدمة في صناعته، وبناء عليه سيتم الإعلان عن هذه المواد وأضرارها.



