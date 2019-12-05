بحضور طارق الشيخ وأحمد شيبة.. "السيوفي" يحتفل بعيد ميلاد محمد جمعة (فيديو)

وعلق "جمعة" على الصورة قائلاً" أخواتي وحبايبي النجم أحمد شيبة والنجم

طارق الشيخ، والمنتج الجامد مصطفي السيوفي بنحتفل بعيد ميلادي.





يذكر أن محمد جمعة من مواليد ٩ ديسمبر ١٩٧٨، ولد بمحافظة الفيوم، عرفه الجمهور بعد بروزه فى مسلسل "هانم بنت باشا"، وله العديد من الأدوار المميزة التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور مثل "عم ضياء".





كما أن محمد جمعة يشارك فى فيلم "حضور وانصراف" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومن إنتاج شركة "سينرجى".



جديراً بالذكر أن آخر أعمال محمد جمعة السينمائية فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وايرادات عالية بعد طرحه فى السينما، وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف.