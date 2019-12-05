"الله يهون عليكي ياصولا".. أصالة تشارك متابعيها على إنستجرام

شاركة الفنانة أصالة نصري، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام" ،

وكانت الصورة ملتقطة من أغنية "بنت أكابر" في محافظة الفيوم وترتدي فستان به نقشات كثيرة.





علقت "أصالة"، على الصورة قائلة: "اليوم أدّومي وعليني غنّوا بنت أكابر...وحبّوا هي الصّوره .





تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وحصلت على ألآف الإعجابات وعلق قائلاً:"جميلة" ، وكتبت معجبة آخرى:"الله يهون عليكي يا صولا كلنا معك وواقفين جنبك" ، "أحبك أصوولة".





يذكر أن أغنية بنت أكابر حققت نجاحاً كبيرة، ونسبة مشاهدة عالية على موقع "اليوتيوب" حيث حققت أكثر من 45 مليون نسبة ومشاهدة، والأغنية من كلمات: أبو نعمة، تلحين: محمود الخيامي، توزيع:علي فتح الله.









والجدير بالذكر أن هناك شائعات تلاحق المطربة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان تفيد بأنهم أنفصله عن بعضهم في الوقت الحالي، وهناك أشياء تحدث تدل على ذلك مثل بكاء أصالة خلال حفلها في موسم الرياض على ألحان أحد أغاينها مما يدل على تأثرها الشديد به ولكن لا يوجد حتى الآن خبر أكيد يفيد بطلاقهما.