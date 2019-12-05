حسام فريد: مبادرة دعم الصناعة ستحقق طفرة في القطاع والصادرات

أكد حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة، فريدة من نوعها؛ مشيرا إلى أنها ستحدث طفرة للصناعة المحلية.





وأوضح "فريد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن قطاع الصناعة المصرية كان يعاني من تحديات كثيرة بعد 2011، لافتًا إلى أن المبادرة معنية بتمويل رأس مال لمن يرغب في الاستثمار، وأن خفض الفائدة البنكية يعد دفعة قوية.





وأشار مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، إلى أن "القطاع الصناعي يمثل 20% من الناتج القومي، وعلينا تشجيع المصنعين المصريين على الاستثمار، ولابد من توفير التمويل لتعميق الصناعة المحلية".



