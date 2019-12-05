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عاجل.. إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية وسقوط مصابين (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:42 ص
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جانب من الحادث
جانب من الحادث
جرجس ميلاد
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بثت قناة "اكسترا نيوز" الفضائية لقطات حية من قاعدة بيرل هاربر هيكام، العسكرية، الأمريكية المشتركة "بحرية وجوية"، بعد حاث إطلاق نار، في حوض لبناء السفن تابع للبحرية الأمريكية نتج عنه سقوط مصابين. 

وأشارت محطة هاواي نيوز ناو، الأمريكية، أن هناك مدنيين بين الضحايا، وأن مطلق النار لا يزال طليقا في الموقع، فيما تم السماح فقط بوصول المسعفين.

فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن مركز الملكة الطبي في هونولولو -عاصمة ولاية هاواي الأمريكية- استقبل مصابًا واحدًا في حادثة إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربر العسكرية.

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من الذكرى 78 للهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر من العام 1941، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وتدمير أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية.
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الكلمات المفتاحية

مركز طبى قاعدة أمريكية اطلاق نار

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