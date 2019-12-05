مي سليم لـ"الفجر الفني".."لي لي" تمنحني الدافع للنجاح ومعنديش مانع تدخل الوسط الفني.. و"فتنة" مفاجأة "حواديت الشانزلزيه

مي سليم، فنانة بدأت كمطربة، واستطاعت خطف الانظار كممثلة بفيلم "الديلر"، وبموهبتها وروحها المتميزة الوصول لقلب الجمهور وقدمت عدد كبير من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والرومانسي، ومؤخرا ظهرت بشخصية "فتنة" التي جذبة الأنظار بمسلسل "حواديت الشانزلزيه" وتم تكريمها مؤخرًا في جامعة الأهرام الكندية

وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معها:





حدثيتي عن الموضة الجديدة ووجودك مع الطلبة؟





أشكر ملك حسين، كثيرا لأنها مسئولة عن هذه الموضة وسعيدة للغاية بهذا التكريم وبالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الفترة الأخيرة.





وأشكر كل المسؤولين والمنظم أحمد الخولي عن هذا التكريم والحضور والطلبة الذين تواجدوا في الحفل لأن النجاح الحقيقي هو الحصول على الجائزة بين الجمهور والطلبة.





ما أكثر الأمور التي جذبتك لتقديم "فتنة"؟





الفاتنة فتنة، هذه الشخصية تصعب عليّا كثيرا شقيانة غلبانة واهتماماتها إنها تريد الأمان مع والدتها ويكون لها مأوى وبيت وتشعر أن حد بيخاف عليها بجد ومكافحة وأشكر الشركة المنتجة إنا عملت مشروع بهذه الضخامة ومنحتني النجاح الذي أراه يوميا وكل القائمين علي العمل المميز.





هل هناك تحولات في شخصية "فتنة" ومن وجهة نظرك ما ردود الأفعال علي الدور؟





ردود الأفعال قوية وأتابع جميعها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتبر الدور نقلة كبيرة لي، والجمهور هيتخض من شخصية "فتنة"، وستتحول لشخص مختلف تمامًا عن الشخصية التي يشاهدها الناس حاليا.





ما سبب مزاحك بأن زواجك الأسرع والأفشل؟





كان مزاح وهزار، كانوا يسألونني ما هي أكثر أمر فاشل في حياتك، وقلت لهم أن أنجح شيء هي ابنتي "لي لي" وهي أفضل شيء في الدنيا، وهي من تمنحني الدافع للنجاح دائما.





حدثينا عن تفاصيل الأغنية التي تقومي بتحضيرها؟





نحن الآن نحصد نجاح المسلسل، حاليا شخصية "فوتنة" الفاتنة حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور زأما الأغنية فسوف أبدأ في تحضيرها الصيف المقبل.





رأينا فيديو لابنتك وهي تغني والجمهور توقع دعمك لها في حال دخولها المجال، هل ستفعلين ذلك؟





بالتأكيد سأدعمها ولكن هي الآن صغيرة وعمرها 8 سنوات لكن في الوقت نفسه شعرت أنها تمتلك الموهبة.





هل تشعرين بوجود موهبة لديها؟





بالتأكيد، هي ابنتي وتحب الغناء كثيرا والتمثيل ودائما ما تقولي أنها تتمنى أن تفعل مثلي.





ما هي أعمالك المقبلة؟





أتمنى، أكيد أستمتع بالتمثيل لكن إن شاء الله سأتواجد في موسم رمضان 2020، وحتى الآن أقرأ جميع السيناريوهات التي عرضت علي، وقريبا ستسمعون عن أخبار جيدة.





كلمة أخيرة الجمهور وكيف كانت 2019 مع مي سليم؟



