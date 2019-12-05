بعد لقاءه وزير الآثار.. الطفل علي: بصرف على البيت ونفسي أطلع عالم (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقرير عن الطفل على صبرة، الذى يحلم بأن يصبح عالم آثار، وقد التقى به وزير الآثار الدكتور خالد العناني اليوم وأهداه تصريحا لزيارة المتاحف مجانا.





قال الطفل علي، خلال التقرير، إن عمره لا يتجاوز 12 عاما، وهو العائل الرئيسي لأسرته، ويحلم بأن يصبح عالم آثار، موضحا أن انفصال والديه دفعته للعمل وترك المدرسة.





وأوضح "علي" أنه يعمل في مهنة بيع الجوارب بالتجوال على المقاهي والاستراحات، مشيرا إلى أنه اكتسب مهارات هذه المهنة من والده من قبل الانفصال عن والدته.





وأضاف: "قبل انفصال والدي عن والدتي كنت بشتغل وأنفق على المنزل، وبشتغل حوالي 4 ساعات واللى بيرزقني بيه ربنا بصرفه على البيت.. 50 جنيها مثلا"، مؤكدا أنه لا يقبل زكاة من أحد، ولكن يتقبل الهدايا من بعض الزبائن.





وكشف انه لا يعرف القراءة والكتابة بسبب إحدى المعلمات، قائلا: "ما بعرفش أقراء أو اكتب، لان كان فيه أبلة الله يسامحها قالت لي مش هعلمك القراءة والكتابة إلا لما تاخد مجموعة، وما كانش معايا فلوس آخد مجموعة، وكنت ساعتها على أد حالي، وبابا ما كانش بيديني فلوس آخد مجموعة".





وطالب رامي رضوان وزير التربية والتعليم بالتواصل مع الطفل علي لمعرف بيانات المعلمة التى رفضت أن تعلمه، ومعاقبتها بالفصل.



