Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد لقاءه وزير الآثار.. الطفل علي: بصرف على البيت ونفسي أطلع عالم (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
Advertisements
علي صبرة
علي صبرة
جرجس ميلاد
Advertisements
عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تقرير عن الطفل على صبرة، الذى يحلم بأن يصبح عالم آثار، وقد التقى به وزير الآثار الدكتور خالد العناني اليوم وأهداه تصريحا لزيارة المتاحف مجانا.

قال الطفل علي، خلال التقرير، إن عمره لا يتجاوز 12 عاما، وهو العائل الرئيسي لأسرته، ويحلم بأن يصبح عالم آثار، موضحا أن انفصال والديه دفعته للعمل وترك المدرسة.

وأوضح "علي" أنه يعمل في مهنة بيع الجوارب بالتجوال على المقاهي والاستراحات، مشيرا إلى أنه اكتسب مهارات هذه المهنة من والده من قبل الانفصال عن والدته.

وأضاف: "قبل انفصال والدي عن والدتي كنت بشتغل وأنفق على المنزل، وبشتغل حوالي 4 ساعات واللى بيرزقني بيه ربنا بصرفه على البيت.. 50 جنيها مثلا"، مؤكدا أنه لا يقبل زكاة من أحد، ولكن يتقبل الهدايا من بعض الزبائن.

وكشف انه لا يعرف القراءة والكتابة بسبب إحدى المعلمات، قائلا: "ما بعرفش أقراء أو اكتب، لان كان فيه أبلة الله يسامحها قالت لي مش هعلمك القراءة والكتابة إلا لما تاخد مجموعة، وما كانش معايا فلوس آخد مجموعة، وكنت ساعتها على أد حالي، وبابا ما كانش بيديني فلوس آخد مجموعة".

وطالب رامي رضوان وزير التربية والتعليم بالتواصل مع الطفل علي لمعرف بيانات المعلمة التى رفضت أن تعلمه، ومعاقبتها بالفصل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار مصر على صبرة خالد العناني الطفل على صبرة

أخبار تهمك

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

برشلونة يستعد للتخلي عن نجمي الفريق لصفع ريال مدريد في صفقة قوية

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح مثير من يورجن كلوب عقب اكتساح إيفرتون بخماسية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز وأهم الأخبار اليوم الخميس 1-11-2018 في محافظة سوهاج

نهضة مصر تشارك فى معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

المجلس القومي يكرم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في يومهم العالمي

علامات تؤكد أن طفلك لديه موهبة

أحمد فهمي: "جوازي من هنا الزاهد في سبتمبر".. ورامى رضوان له: "سلمت نمر"

عيسى الخرافين: موشية دايان أخد قلم سخن من قبائل سيناء في مؤتمر الانفصال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status