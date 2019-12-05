جاكيت وشورت.. إطلالة جديده ل سارة نخلة في باريس

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، جمهورها لحظاتها السعيدة التي تعيشها بباريس أثناء قضائها العطلة بمفردها.









ونشرت سارة نخلة، صورة لها وهي في فرنسا عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت بإطلالة هادئة وكانت ترتدي ملابس شتويه.





يشار إلي أن الفنانة سارة نخلة، يعرض لها حاليا "مسلسل" حواديت الشانزليزيه "عبر فضائيه onE, بطولة الفنان إياد نصار.







وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" في فترة خمسينيات القرن الماضي، وتبدأ بقتل بطل العمل" إياد نصار"، بالحلقات الأولى والتحقيق بين خمسة من أبطال المسلسل وهم "داليا مصطفى وإنجي المقدم، ومي سليم، وأماني كمال"، وكل منهم يمثل طبقة اجتماعية مختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء.