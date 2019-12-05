فى ذكري ميلادها ..معلومات لا تعرفها عن هبة عبدالغني

تحل اليوم ذكري ميلاد الممثلة الشابة هبة عبد الغني، حيث إنها من مواليد ٥ ديسمبر ١٩٧٦.



يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها:



_من مواليد الإسكندرية، ودرست بكلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الدراسات المسرحية شعبة تمثيل وإخراج، وتخرجت عام ٢٠٠٢.



_أحبت الفن منذ الصغر، حيث كانت تغني وهى فى سن صغير بالمدرسة.



_بدأت مشوارها فى مجال التمثيل كهاوية بمسرح كلية الحقوق، قبل انتقالها إلى دراسة المسرح بكلية الآداب.



_لها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية يذكر منها مسلسل"الأستاذ بلبل وحرمه، الحصان الأسود، رأس الغول، حارة اليهود، تحت السيطرة، سجن النسا"، ومن الأعمال السينمائية"النبطشي، خالى من الكوليسترول، حالة حب، ألوان السما السبعة".



_كما شاركت فى الأعمال الإذاعية وقدمت مسلسل إذاعي"جر أيه ياعمر"، فيلم قصير "الصرخة"، سهرة تليفزيونية"الحب القاتل".



_واستطاعت أن تلمع فى السباق الرمضاني الماضي وقدمت عملين وهما"لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، و"لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال.