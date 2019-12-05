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مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بالتخصص وراشفورد يواصل هز شباك الكبار

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً هاماً على حساب ضيفه توتنهام هوتسبيرز بهدفين مقابل هدف، في القمة التي شهدها ملعب أولد ترافورد، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

سجل هدفي الشياطين الحمر، النجم الدولي ماركوس راشفورد، فيما سجل هدف توتنهام الوحيد النجم ديلي آلى.


ترتيب فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد

بهذ الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 21 في المركز السادس، فيما يتراجع توتنهام للمركز الثامن برصيد 20 نقطة.


فوز هام لسولشاير

وحقق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير فوزاً مستحقاً على مدرب اليونايتد السابق وتوتنهام الحالي جوزيه مورينيو.


وتحاشى النرويجي بذلك إقالة، كانت ستكون مؤكدة حال خسارة مانشستر يونايتد اليوم، كما يحمل فوزه أكثر من معنى، حيث وجه رسالة لإدارة الفريق مفادها أنه يسطتيع إنتشال الفريق من عثرته شرط دعم الإدارة والجماهير له، بالإضافة لأمكانية مقارعته لكبار الدوري الإنجليزي.


راشفورد يهوى التسجيل في الكبار

سجل ماركوس راشفورد هدفين اليوم ضد توتنهام، ليبلغ مجموع ما سجله في الأندية الخمسة الكبار في البريميرليج 15 هدفاً.


وسجل راشفورد 5 أهداف في مرمى تشيلسي، وثلاثة أهداف في ليفربول وتوتنهام، وهدفين ضد أرسنال ومانشستر سيتي، ليثبت الدولي الإنجليزي الصغير قدرته على البزوغ والتألق في المباريات الكبيرة.


توتنهام يهوى السقوط أمام اليونايتد

وتلقى توتنهام ليلة أمس، الهزيمة رقم 35 له أمام مانشستر يونايتد، ليصبح الشياطين الحمىر أكثر من إستطاع هزيمة الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي منذ إنطلاقه بشكله الجديد عام 1992.


ديلي ألي يواصل التألق

واصل النجم الإنجليزي ديلي ألي التألق منذ قدوم مورينيو لتدريب الفريق اللندني، حيث سجل في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهو ما لم يحدث مع ألي منذ مارس 2017.
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