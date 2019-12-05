الجولة الخامسة عشر تختتم مواجهاتها بمباراة آرسنال وبرايتون

أثنى فريدي ليونبيرج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، على أداء لاعبيه خلال مباراة نوريتش سيتي الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ورغبته في استغلال تلك الحالة أمام برايتون، بالجولة الخامسة عشر من البريميرليج.





وأكد ليونبيرج، أن سيتسعين بخدمات آرسين فينجر المدير الفنى السابق للجانرز، من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة التي يعيشها الفريق، منذ رحيل المدرب الفرنسي عن قيادته.





وأوضح ليونبيرج خلال مؤتمره الصحفي، أنه كان يرغب في التحدث إلى فينجر، وقام بالاتصال به لكنهما لم يتحدثا، لأنه كان يعاني من وعكة صحية.





وقال ليونبيرج "الطريقة الوحيدة لتحسين الأجواء، هي محاولة تحقيق الفوز، معي أو مع أي مدرب آخر".





وتابع "كان الجمهور رائعا في مباراة نورويتش، قدم الفريق أداء جيدا، وشعرت أن اللاعبين حصلوا على مزيد من الطاقة الايجابية بسبب ذلك... أحتاج إلى تطوير خطة اللعب وطريقة الأداء في الملعب".