Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجولة الخامسة عشر تختتم مواجهاتها بمباراة آرسنال وبرايتون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أثنى فريدي ليونبيرج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، على أداء لاعبيه خلال مباراة نوريتش سيتي الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ورغبته في استغلال تلك الحالة أمام برايتون، بالجولة الخامسة عشر من البريميرليج.


وأكد ليونبيرج، أن سيتسعين بخدمات آرسين فينجر المدير الفنى السابق للجانرز، من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة التي يعيشها الفريق، منذ رحيل المدرب الفرنسي عن قيادته.


وأوضح ليونبيرج خلال مؤتمره الصحفي، أنه كان يرغب في التحدث إلى فينجر، وقام بالاتصال به لكنهما لم يتحدثا، لأنه كان يعاني من وعكة صحية.


وقال ليونبيرج "الطريقة الوحيدة لتحسين الأجواء، هي محاولة تحقيق الفوز، معي أو مع أي مدرب آخر".


وتابع "كان الجمهور رائعا في مباراة نورويتش، قدم الفريق أداء جيدا، وشعرت أن اللاعبين حصلوا على مزيد من الطاقة الايجابية بسبب ذلك... أحتاج إلى تطوير خطة اللعب وطريقة الأداء في الملعب".


ويستضيف آرسنال الإنجليزي ضيفه برايتون، اليوم الخميس 5 ديسمبر الجاري، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم الدوري الإنجليزي الان الدوري الانجليزي آرسنال وبرايتون أرسنال الانجليزي

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 10 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 20/10/2019 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أستون فيلا بث مباشر beIN SPOR

مشاهدة مباراة استون فيلا وبرايتون (بث مباشر) في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

موعد مباراة آرسنال القادمة ضد نوريتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي

4 خطايا لأوناي إيمري في آرسنال سبب الرحيل

نوريتش سيتي وأرسنال.. أرقام المدفعجية في 2019

10 مواجهات في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status