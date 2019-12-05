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التشكيل المتوقع لقطر ضد السعودية في نصف نهائي خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
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منتخب قطر
منتخب قطر
أميرة فطيم
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يواجه المنتخب القطري نظيره السعودي، مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".


وفيما يلي التشكيل المتوقع لقطر في مواجهة السعودية:-

من المتوقع يدفع المنتخب القطري بسعد الشيب في حراسة المرمى، وأمامه طارق سلمان، وبيدرو ميجيل، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن، فيما سيضع سالم الهاجري، وعبد العزيز حاتم في قلب الميدان، وأمامهم أكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وإسماعيل محمد، وسيقود خط هجوم قطر المعز علي.


حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: طارق سلمان - بيدرو ميجيل - بوعلام خوخي - عبد الكريم حسن

خط الوسط: سالم الهاجري - عبد العزيز حاتم

خط الوسط الهجومي: أكرم عفيف - حسن الهيدوس - إسماعيل محمد

خط الهجوم: المعز علي


وخطف المنتخب القطري بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز الكاسح على المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.
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