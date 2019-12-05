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"غناء وآهات".. عدوية يودع شعبان عبدالرحيم بغنوة داخل المستشفى (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
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شعبان عبدالرحيم وعدوية
شعبان عبدالرحيم وعدوية
ولاء عبد الناصر
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زار المطرب الشعبي أحمد عدوية، صديقه المطرب شعبان عبدالرحيم، فى المستشفي، وأثناء زيارته له بدأ يخفف من آلام صديقه بالغناء معه.
وردد عدوية كلمات من أغنية "شبابيك الحلو جنبي"، وحاول شعبان أن يجاريه فى الغناء، رغم اشتداد المرض عليه، وأخذ يلفظ ب" الآهات


 
"

يذكر أن نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية تربطه علاقة قوية بالمطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، والتى بدأت منذ أكثر من ٢٠ عاما، واستمرت هذه العلاقة حتى الآن، وكان الاثنان يزوان بعضهما من حين لآخر، فعندما دخل "عدوية" المستشفي كان "شعبان"، أول زواه والعكس.

ورحل عن عالمنا صباح الثلاثاء النجم شعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز ٦٢ عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتوفى فى أحد مستشفيات منطقة المعادي.

حياة شعبان عبد الرحيم

من مواليد حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن اختار اسم "شعبان" بالوسط الفنى وأيضاً فى حياته الشخصية، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وحققت له شهرة واسعة، فى هذه الفترة اتهمته شبكة "cnn" الإخبارية الأمريكية بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيراً عن نبض الشارع المصري والعربي.
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الكلمات المفتاحية

شعبيه الطرب الشعبى أنا بكره إسرائيل

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