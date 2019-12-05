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عبد الحليم قنديل يكشف سر انتشار القواعد العسكرية التركية في المنطقة (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
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عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
جرجس ميلاد
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كشف الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، سر انتشار القواعد العسكرية التركية في الدول الأفريقية والشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك سببين وراء هذه النزعة، مشيرا إلى أن تركيا تتصرف وكأنها دولة عظمى.

وأضاف "قنديل" خلال مقابلة على قناة "اكسترا نيوز"، أن السبب الأول هو التطور الصناعي والاقتصادي في تركيا، وتعتبر ان الدول التى يتم فتح قاعدة عسكرية فيها، يفتح سوق للمنتجات التركية، مشيرا إلى ان السبب الثاني، رغبة الأتراك في احياء تراثهم الاستعماري القديم.

وأكد الكاتب الصحفي، أن تركيا تعتبر المنطقة جزء من امبراطوريتها العثمانية القديمة، وتستغل قطر كمحفظة مالية.

يذكر أن تركيا وقعت اتفاقا مع الحكومة الليبية في طرابلس يقضي بالسماح للقوات التركية بالدخول إلى الأراضي الليبية دون استئذان الحكومة.
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الكلمات المفتاحية

عبد الحليم قنديل تركيا القواعد العسكرية افريقيا

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