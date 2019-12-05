نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أبلغ جهاز الكرة بالقلعة الحمراء عن رغبته في خوض تجربة من أجل الاحتراف الخارجي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى وجود اتفاق بين محمد الشناوي ومجلس الإدارة على رحيله فى نهاية الموسم بشرط وصول عرض أوروبي يليق بإمكانياته الفنية وبالنادي الأهلي.



وأوضحت التقارير الصحفية أن محمد الشناوي كان في الفترة الماضية على رادار أكثر من فريق أوروبي على رأسهم أستون فيلا الإنجليزي ولكن الأهلي أعلن تمسكه باستمرار حارسه.



وأكدت التقارير الصحفية رفض مسئولو الأهلي رحيل محمد الشناوي فى فترة الانتقالات الشتوية وذلك بسبب ارتباط الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في الشهر الماضي للإصابة في معسكر الفراعنة ليرحل عن المران فورا.



وأصيب الشناوي بشد في الخلفية ليقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خروجه من التقسيمة ويستكمل محمد عواد المران بدلا منه.