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بفستان أبيض "مكشوف الصدر".. إنجى خطاب تشعل الإنستجرام

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الممثلة الشابة إنجى خطاب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة مثيرة وجاذبة، حيث ظهرت فيها بفستان أبيض مكشوف، وشعر منسدل طويل، ومكياج جريء.

وشكرت "إنجى" كلا من ساعدها فى المكياج والملابس وظهورها بهذا الشكل المختلف والجذاب.

يذكر أن آخر أعمال "انجى خطاب "، مسلسل "وش تاني"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول فكرة الوجه الثاني لكل شخص، والذي تُخفى وراءه العديد من الأسرار، من خلال قصة حارس أمن لأحد كبار المسؤولين في الدولة.

"وش تاني" من بطولة كلا من "كريم عبد العزيز و حسين فهمي و منة فضالي و محمد لطفي و تامر ضيائي و ميار الغيطي و سارة سلامة ومجموعة من الوجوه الشابة"، وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله.
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الكلمات المفتاحية

إنجي خطاب

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