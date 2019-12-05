أكبر صفقتين في التاريخ.. ميلان يتأهب لضم أفضل لاعب بالعالم والتعاقد مع المدرب المعجزة

يستعد نادي ميلان الإيطالي لمفاجأت جماهير كرة القدم في العالم بأكبر صفقتين في تاريخ النادي بل وفي تاريخ كرة القدم بأكملها.



ميلان يخطط لضم ميسي

وكشفت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية أن نادي ميلان يخطط لضم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



جوارديولا مدربا لميلان

كما أكدت الصحيفة أن نادي ميلان يخطط أيضا للتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي ليتولى مهمة تدريب الفريق.



بيع نادي ميلان لتحقيق أحلام الفريق

وحسب ما كشفته الصحيفة فإن الملياردير الفرنسي المعروف "بيرنار أرنو" ينوي شراء نادي ميلان الفترة القادمة مقابل مبلغ خيالي ويضع في خططته الأولى عقب شراء النادي مباشرة التعاقد مع ميسي وجوارديولا في صفقتين تاريختين.



كما أشارت الصحيفة أن بيرنار أرنو يريد أن يعيد أمجاد ميلان مرة أخرى ويعود النادي للمنافسة على جميع البطولات ولن يكون ميسي وجوارديولا هما أخر مفاجأت الفريق ولكنه يملكك العديد من الخطط الأخرى.



يذكر أن ميسي وجوارديولا لم يجددا حتى الآن عقودهم سواء مع نادي برشلونة أو نادي مانشستر سيتي.



ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركزالحادي عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.