"أبو بنتي وهنفضل في حياة بعض".. شيرين رضا تتحدث عن الهضبة

أكدت الفنانة شيرين رضا، على محبتها واعتزازها الشديد بزوجها السابق الهضبة عمرو دياب، وتحدثت عن علاقتهما سويًا بالرغم من أنفصالهما منذ فترة طويلة.



وقالت "شيرين"، في لقاءها عبر برنامج MBC TRENDENING- عندما وجه لها سؤال عن إمكانية موافقتها على مشاركته في فيديو كليباته- إن هذا السؤال إفتراضي وقالت: انا مبحبش أجاوب على الأسئلة الافتراضية دي، هل ينفع تسأليني لو عبد الحليم طلب منك تشاركيه في أغنية توافقي ولالا؟.



وأضافت: عمرو دياب ابو بنتي وهنفضل في حياة بعض ديما وهيفضل طول عمره في حياتي لأنه صديقي وبحبه وبحترمه ولوطلب مني أي حاجة في مقدرتي اعملها هعملها.



من جانب آخر، كشفت شيرين عن السبب وراء مشاركتها في أي عمل، ولاسيما كليب سقفة الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وقالت إنها تشارك حتى تشعر بالسعادة والرضا بداخلها، ولاسيما النجاح الذي يأتي بعد التعب والمجهود، وأكدت على إمكانية تكرار تجربة كليب سقفة إذا أعجبها فكرة الكليب.