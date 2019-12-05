Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبو بنتي وهنفضل في حياة بعض".. شيرين رضا تتحدث عن الهضبة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
Advertisements
شيرين رضا
شيرين رضا
لمياء علي
Advertisements
أكدت الفنانة شيرين رضا، على محبتها واعتزازها الشديد بزوجها السابق الهضبة عمرو دياب، وتحدثت عن علاقتهما سويًا بالرغم من أنفصالهما منذ فترة طويلة.

وقالت "شيرين"، في لقاءها عبر برنامج MBC TRENDENING- عندما وجه لها سؤال عن إمكانية موافقتها على مشاركته في فيديو كليباته- إن هذا السؤال إفتراضي وقالت: انا مبحبش أجاوب على الأسئلة الافتراضية دي، هل ينفع تسأليني لو عبد الحليم طلب منك تشاركيه في أغنية توافقي ولالا؟.

وأضافت: عمرو دياب ابو بنتي وهنفضل في حياة بعض ديما وهيفضل طول عمره في حياتي لأنه صديقي وبحبه وبحترمه ولوطلب مني أي حاجة في مقدرتي اعملها هعملها.

من جانب آخر، كشفت شيرين عن السبب وراء مشاركتها في أي عمل، ولاسيما كليب سقفة الذي حقق نجاحًا ساحقًا، وقالت إنها تشارك حتى تشعر بالسعادة والرضا بداخلها، ولاسيما النجاح الذي يأتي بعد التعب والمجهود، وأكدت على إمكانية تكرار تجربة كليب سقفة إذا أعجبها فكرة الكليب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب الشبكات الافتراضية

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"كنت فى بالى" لـ"الهضبة" تتصدر مؤشرات "جوجل".. و"نساى" شيرين في المركز الثاني (صور)

صورة نادرة لـ عمرو دياب وشيرين رضا من حفل الخطوبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status