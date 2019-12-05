موعد مباراة آرسنال ضد برايتون اليوم الخميس 5/12/2029 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أرسنال اليوم Match Arsenal

يستضيف ملعب الإمارات مباراة قوية تجمع بين فريق أرسنال ونظيره برايتون ضمن مباريات الجولة ال 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء قوي يسعي فيه الجانرز للعودة لسكة الإنتصارات، فى لقاء سيقوده الحكم جراهام سكوت.









موعد مباراة أرسنال وبرايتو ن ببطولة الدوري الإنجليزى



يحل فريق برايتون ضيف على نظيره أرسنال اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون ببطولة الدوري الإنجليزى



يسعي أرسنال للفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي بعدما رمل المدرب الإسبانى اوناى ايمري بسبب النتائج السيئة عن الجانرز، فى لقاء سيقام على ملعب الإمارات فى تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.