مصطفى الفقي: الصناعة هي الوحيدة التي تقود الدول للتقدم (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن فترة الرئاسة الأولى اهتم الرئيس السيسي بوضع الأسس والهيكل العام للدولة وأساسات البنية التحتية، بينما في فترة الفترة الرئاسية الثانية، اهتم بالصحة والتعليم والثقافة والصناعة.





وأكد "الفقي" خلال مقابلة ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "mbc مصر "، أن التصنيع فقط هو من سيقود الدولة الحديثة وليست الزراعة أو السياحة، مؤكدا أن الثورة والطفرة التي حدثت في أوروبا كان سببها الصناعة.





وأشار إلى أن مصر يعيبها شيء، وهو البدء في أي شيء بحماسة شديدة ولكن هذه الحماسة تخفت مع أي ضربة سياسية او تغيير إداري، موضحا أن مصر شهدت بدايات متعددة لطفرة صناعية ولكنها لم تستكمل.



