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راشفورد يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:43 ص
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راشفورد
راشفورد
علي ماهر حلمي
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حصل اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وهنئ نادي مانشستر يونايتد اللاعب الدولي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق توتنهام هوتسبير قائلا:" ومن غيره يفعلها ماركوس راشفورد أفضل لاعب في المباراة أمام توتنهام ".


يذكر أن اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد كان النجم الساطع في ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسة الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف.


حيث استطاع راشفورد أن يسجل هدفي المباراة لنادي مانشستر يونايتد مما رفع إجمالي عدد أهدافه في الموسم الحالي إلى 12 هدفًا في جميع البطولات ليضع الفريق في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل مباراة دربي مانشستر أمام المان سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي مانشستر يونايتد و نظيره نادي مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.
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