تامر فرج لـ"الفجر الفني": بكون على سعادة تامة بتجسيدي لأدوار الشر ..وهذا دوري في الأنسة فرح

*مسلسل "هذا المساء" أحدث طفرة في حياتي.





*ليس لدي مطرب مفضل، افضل من يكتسبني اللحن والاغنية فقط.

*مسلسل "طلعت روحي" كان السبب في وصولي اكثر لقلوب الجماهير.



*زوجتي من تقوم بتنظيم حياتي ووقتي ... وفنانة في صنع الجلاش والورق عنب.

*أصبح حاليًا ما يجذب الجمهور الأعمال الأخلاقية والتعليمية كمسلسل "أبو العرو سة"



تامر فرج، الفنان الذي كسب قلوب الملايين بفنه الراقي الجميل وتألقه في الاعمال الكوميدية، ولكنه أبدع أكثر في أعماله الرسمية والأدوار الشريرة وقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتقى "الفجر الفني" بالفنان تامر فرج للحديث عن بدايته الفنية وأحدث أعماله القادمة وإلى نص الحوار ...





لكل شئ بداية، ما هي بداية الفنان تامر فرج؟ تامر فرج، الفنان الذي كسب قلوب الملايين بفنه الراقي الجميل وتألقه في الاعمال الكوميدية، ولكنه أبدع أكثر في أعماله الرسمية والأدوار الشريرة وقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتقىبالفنان تامر فرج للحديث عن بدايته الفنية وأحدث أعماله القادمة وإلى نص الحوار ...



بدايتي كانت في الجامعة، وكنت رئيس في هيئة تمثيل وحصلت على جائزة ممثل أول بالجامعة، واستمريت على هذا النسق بعد تخرجي إلى جانب شغلي كمرشد سياحي، قدمت بعض البرامج مع اصدقاء ليا منهم الدكتور خالد حبيب، وأحمد حلمي في برنامج "دربكة" والأستاذ سامح عبد العزيز شاركت معه في بعض الأدوار الصغيرة، ولكن بدات مرحلة الاحتراف لدي بعد 15 عام من العمل كمرشدًا سياحيًا، وبدات بالاستاند أب الذي قمت بدراسته في فرنسا، وفي عام 2010 بدات في التفكير للدخول إلى مجال الفن عن طريق الاستاند أب الذي شق طريقي إلى الكتابة وقمت بكتابة بعض البرامج أشهرها "أبو حفيظة"، وبرنامج الأستاذ محمد صبحي "مفيش مشكلة خالص"، والعديد من البرامج والمسلسلات منها يوميات زوجة مفروسة الجزء الأول، وعن طريق مجال الكتابة قمت بشق طريقي إلى التمثيل.





كيف تم ترشيحك بمسلسل الأنسة فرح؟



ترشيحي بمسلسل "الأنسة فرح"، كان عن طريق جاء عن طريق المنتجة "سالي والي" حيث كانت تبحث عن ممثلين يشبهون النسخة الأمريكية بمسلسل "جين ذا فيرجن"، فوقعت عن طريق الصدفة صورة ليا في يدها وكانت بدون شنب ودقن، فرأت أنه يوجد شبه كبير بيني وبين هذه الشخصية التي يبحثون عنها، فجاء ترشيحي للمسلسل عن طريق هذه الصورة.





ماذا عن تجربتك بمسلسل الانسة فرح؟



تجربتي في مسلسل "الانسة فرح" كانت تجربة موفقة جدًا تم الإنتهاء من تصويرنا للجزء الأول، وفي طريقنا لاستكمال تصوير الجزء الثاني، وسعيد بمشاركتي مع الفنانة رانيا يوسف التي كانت تجسد دور زوجتي، الشخصية تعتبر جديدة وسوف تعجب الجمهور، كانت تجربة مفيدة جدًا بالنسبة لي بمشاركتي مع المخرج أحمد الجندي، وأخي المخرج وائل فرج المونتير الكبير، وكان أول تعاملي معه كمخرج فكانت تجربة جميلة جدًا.





ما من أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟



من الصعب تحديد العمل الفني الأقرب لقلب الفنان، لان كل عمل فني قدمه بيأخذ جزءا منه ومن شخصيته، أي عمل يمثل له متعة خاصة وتعارفه على أشخاص جديدة، لكن عملي الذي كان أقرب لقلب الجمهور وعن طريقه كسبت قلوبهم كانت شخصيتي بدور بكير الحلواني في مسلسل "طلعت روحي".







ما العمل الذي أحدث طفرة في حياة تامر فرج؟



العمل الذي أحدث طفرة في حياتي كان في مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن، ويمثل لي نقلة كبيرة على الرغم من أنه لم يشاهد كثيرًا من قبل الناس، حيث كان أول عمل ليا بتجسيد شخصية جادة، على عكس أدواري الأخرى التي قدمتها بطريقة فكاهية والناس رأئتني أكثر أنني شخصية كوميدية لكن الذي قلب الموازين وفتح لي أبواب الشاشة المصرية ومن بعده شاركت في مسلسل أبو العروسة، وشاركت في مسلسل "لعنة كارما" مع الأستاذ خيري بشارة، والفنانة هيفاء وهبي، ثم مسلسل "قمر هادي" مع الأستاذ رؤوف عبد العزيز والفنان هاني سلامة، وكان المخرج تامر محسن على ثقة بنجاحي في هذا الدور بسبب دوري الصغير كمزور الذي حمل طابع شيطاني عنيف في مسلسل "خطوات الشيطان" مع معز مسعود.





من من الممثلين الجدد تتوقع لهم مستقبل باهر؟



يوجد مجموعة قيمة ومتفوقة من الفنانين الشابة، ولكن هذا يصعب تحديده من جهتي لانني ليس على متابعة كبيرة بالدراما المصرية رغم أنني أعمل بها، أشاهد أكثر أعمال أجنبية، لكن راي الجمهور هو الذي يحدد هذا، لكن رأئي في ما شاهدته لهم، فأتوقع للفنان خالد أنور مستقبل مليئ بالنجاح وأنه سوف يكون فنان جبار، والفنان أحمد خالد صالح أتوقع له النجاح الشديد.





ما الشخصية التي تتمنى أن تجسدها خلال أعمالك القادمة؟



أتمنى تجسيد شخصيات تاريخية، وتجسيد دور المسيح لانه لم يتم تجسيده من قبل في الدراما المصرية، الدراما الأجنبية فقط هي من قامت بتناول هذا النوع من الأعمال، وأتمنى أن أجسدها من الناحية الأخلاقية والتعليمية، ولم أدري لما اختفت الشخصيات التاريخية والدينية من الطابع الدرامي المصري، وأصبحت المسلسلات برمضان مسلسلات أدنى وأقل من العادية، و القادة المسلم "ألب أرسلان" من أعظم سلاطين الدولة السلجوقية القرن الرابع عشر وكان سلطانا في عظمة صلاح الدين الايوبي من ناحية وانا اتمنى ان اعرف الناس بهذه الشخصيات التاريخية العظيمة الذين أصبحوا متجاهلين من قبل الدراما المصرية.



من وجهة نظرك، ما هي معايير الفنان الناجح؟



لم أستطع قول وجود معايير للفنان الناجح، لكن توجد معاييرا للنجاح بوجه عام أن الإنسان يكون على إيمانا بما يقوم بتقديمه، وأن يكون مؤمنًا بإمتلاكه إمكانيات ومواهب، لأن الكثير لديهم إمكانيات لكن ليس في المجال الذين يريدون الخوض به، ناس كتير بتتمنى أن تصبح في المجال الفني هل أخذ ورشة تمثيل، لكنه أقرب شي بالنسبة لك التمثيل، لذلك أنا أنصح بالدخول بورش تمثيل يمكن أن تمتلك مواهب أخرى في الكتابة، الديكور، الإخراج، ومن الأفضل أن أي عمل تقوم به أن تبذل فيه كل جهدك قوم بأداءها بشغف وحب، ليس لإنتظار نتيجة فعلية.



هل المسرح حاليا في حالة رياد عن المسرح قديمًا؟



بالطبع لا، حاليا المسرح في حالة يرثى لها حتى مع وجود بعض نقاط الضوء الناس بدات تتجه للمسرح، مع ظهور أعمال جديدة مثل مسرح مصر، وظهور أعمال جديدة مثل الملك لير ووجود للأستاذ يحيى الفخراني على خشبة المسرح، كايرو شو، ولكن هذا ليس الصحوة المنتظرة للمسرح، أنا لست مهاجمًا مسرح مصر، الفنان أشرف عبدالباقي يشكر لمجهوده وفنه، لكن هذا جزء من فن المسرح ولكنه ليس المسرح كاملًا.





هل الفن يحتاج إلى واسطة كما يقولون؟



لا هذا غير حقيقي، الواسطة من الممكن ان توصلك بطريقة أخرى لكن لا يمكن ان تضمنلك النجاح والقبول لدى الناس، النجاح لا يأتي الا بالارادة والعزيمة والدراسة، وهذه فكرة خاطئة انه يجب تقديم التنازلات لدخول المجال الفني، انا على الرغم من ان عائلتي جميعها في الميديا واصدقائي في المجال الفني، لكنني دخلت إلى مجال التمثيل وانا في الخامسة والثلاثون من عمري، اذا كان الموضوع واسطة كما يقال كان مكانني الان اشهر ممثل في مصر.





،لكنه توقيت من عند الله فمتستعجلش على رزقك، لو انني دخلت إلى المجال الفني في وقت ابكر من هذا، لكنت لم احقق هذا النجاح، دخولي كان في مرحلة عمرية ربنا اختارهالي.





هل للسوشيال ميديا دور في نجاح الفنان ام لا؟



السوشيال ميديا لها دور قوي جدا، ولكن ليس في نجاح الفنان السوشيال ميديا ما هي الا وسيلة لإنتشار الفنان وعامل مؤثر مستغل ليوصلوا لعدد اكبر لكن هذا ليس نجاح، لكن نجاحه يعتمد على نجاح الشخص ذاته وموهبته وقبوله لدى الناس، نجاحك في شغلك الذي يحكي عنك.





الفن ياخذ ويعطى، فماذا اخذ من تامر فرج وماذا اعطى؟



الفن يعطي كثيرا من شهرة، ولذة وانا اعتبر نفسي من المحظوظين اني واجهت عملي بكل شغف وحب سواء كمرشد سياحي او كفنان في تلك المهنتين أذهب إلى عملي، وانا مبسوط، اهم شئ ان تعمل في ما تحبه، الناس متعتقدش ان المال لانه ليس هذا على الإطلاق.







اما من جهة ما يأخذه الفن، فيأخذ كثيرا من حياتك الشخصية وعدم امتلاكك الوقت الكافي لتقضيته وسط عائلتك، وياخذ من خصوصيتك وتعرض اي نقرة في حياتك لمحور الحديث من قبل الجميع، واراء بعض الناس باسلوب ليس مهذب فهذه الاشياء تضطرك لتقبل ما يسري.





حدثنا عن مشروع ورشة اسكريبت خانة



مشروع "اسكريبت خانة" كان حلم أحاول تحقيقه إلى الأن لم اتوصل لشئ معين به، كان فكرته انني قدمت ورشة خاصة بالكتابة وحلمي انها تكون متاحة لأي شخص يحتاج لأي عمل درامي سواء كوميدي أو رعب أيا كان، ونحاول تحقيقه في "اسكريبت خانة" سواء بإمكانيات فريق عملي او من لديه الموهبة ولم يستطع توصيلها، وان اكون الوسيط لتوصيل من يمتلك الموهبة إلى اصحاب العمل، عن طريق قيامي بكتابته لهم او اذا لديه فكرة وسيناريو يحتاج معالجته ونقوم بالعمل عليه، ومازال في دورة التطوير.







ماذا عن تقديمك أدوار الشر مثل مسلسل "قمر هادي"؟



انا دائما ما اكون على سعادة تامة بتجسيدي لأدوار الشر، لانها من الاعمال التي نشأنا عليها لاشرار السينما الجمال مثل الفنان فريد شوقي، محمود المليجي، عادل أدهم فتقديمي لجزء واحد من عشرة من الذي قاما هؤلاء الفنانين العظماء بتقديمه بيشعرني بالسعادة، واتمنى ان اجسد كثيرا من ادوار الشر لانها تحتوي على مخزون مشاعر حلو وكبير للفنان،وامكانيات كبيرة بتظهر على الشاشة بسهولة من خلال هذه الشخصيات.







من الجندي المجهول في حياتك؟



لا يعتبر مجهولا بدرجة كبيرة، لان دلوقتي اصبحت معروفة على السوشيال ميديا ولها الفانز الخاص بها هي طبعا رانيا زوجتي التي تقوم بتنظيم شغلي ووقتي، وحياتي.







رأيك في مهرجان القاهرة السينمائي والجونة والأسكندرية؟



لا استطيع ابداء رايي بهم، لانه إلى حد الان لم يتوجه لي دعوة لحضور اي منهم.







رأيك في محمد رمضان؟

لا استطيع ان ابدي رايي في زميل لي، فبدخولي إلى هذه المهنة أعفي نفسي من جهة المشاهد أو الناقد، وبإنحاذ لجهة المؤدي والفنان فقط، الجمهور هو الئي لديه الحق أكثر في إبداء الرأي.







مع أن السينما تجسد البلطجة بهذه الطريقة التي عمل إليها محمد رمضان أم تظهر الجانب الإيجابي فقط؟



أفلام البلطجة كانت اتجاه، يرون انه يجذب الجمهور لكن من الواضح حاليا انه ليس هذا الاتجاه سائد، واصبح الجمهور يرى مسلسلات مثل أبو العروسة والاعمال التي تشمل القيم والاخلاق،واصبحت الدولة في وقتنا الحالي تاخذ دورا ومحاذير فيما يقدم على الشاشة التليفزونية، يجب ان السينما تعكس ما يحدث في المجتمع ولا تؤثر عليه بالسلب، وتظهر السلبيات بشكلا فاجج.





ما المطربين المفضلين لديك؟



لا أمتلك مطرب مفضل، أنا أفضل من يكتسبني اللحن والأغنية فقط، الأغنية ذاتها هي التي تشدني.



ما أكلتك المفضلة؟



للاسف حاليا ليس لدي أكلة مفضلة، لانني اتبع نظام الدايت واقوم بالابتعاد عن الاكلات التي يمكن ان احبها، لكن في الطبيعي على ما اتذكره حاليا انني افضل الورق عنب والجلاش الاكلات التي تمتاز بها امهاتنا، والحمدلله رانيا فنانة في صناعتهم.



ما هي الأعمال الفنية الجديدة التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟



استعد لإستكمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح"، من المسلسلات التي تعرض خارج السباق الرمضاني والذي كان من المقرر عرض الجزء الاول في شهر 11 ولكن تم تأجيله، وسوف يتم عرضه في يناير 2020 على قنوات "Mbc" ويتبعه الجزء الثاني، وإلى الأن لم يتبين خريطة اعمالي في السباق الرمضاني.