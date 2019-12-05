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شاهد.. لحظة محاولة اغتيال لناشط مدني في البصرة العراقية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:22 ص
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لحظة محاولة الاغتيال
لحظة محاولة الاغتيال
جرجس ميلاد
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قال مصدر أمني عراقي، في محافظة البصرة، إن الناشط المدني "ذو الفقار حبيب" تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة "كوت الحجاج" وسط مركز محافظة البصرة.

وعرضت فضائية "العربية الحدث"، فيديو يكشف محاولة اغتيال الناشط المدنى ذو الفقار حبيب فى البصرة العراقية.
وأوضح المصدر الأمني بحسب صحف عراقية، إن “الناشط المدني ذو الفقار حبيب، سجل بلاغًا في مركز الشرطة بعد إصابته جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية”.

وكان قائد الشرطة الاتحادية، أعلن عن وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت فى ذى قار و150 مقاتلًا إلى سجن البصرة لحمايتهما، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 433 قتيلًا من المتظاهرين والأمن.
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الكلمات المفتاحية

ناشط مدني العراق البصرة

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