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ليفربول ضد إيفرتون.. تعرف علي تصريحات شاكيري بعد الفوز في الديربي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:26 ص
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شاكيري
شاكيري
علي ماهر حلمي
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تألق اللاعب الدولي السويسري شاكيري صانع ألعاب نادي ليفربول رفقة ساديو ماني المهاجم الدولي السنغالي والمهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي في الديربي أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب انفيلد الدولي.


تعرف علي تصريحات شاكيري بعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز :

قال اللاعب الدولي السويسري:" استمتعت كثيراً باللعب واعتقد ان الجميع رأى مدى رغبتي باللعب وانا سعيد جداً وبحالة بدنية ممتازة، ‏لقد كان شوطاً لايصدق، غيّر المدرب الخطة ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يلعبون واثبتنا مدى جودتنا وتمكنا من تسجيل الاهداف والسيطرة، لقد كانت ليلة جميلة لجميع عشاق الريدز".


وأضاف اللاعب الدولي السويسري في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول ضد إيفرتون :

"‏الفريق هو نفسه بنفس الروح المعنوية والتعطش للبطولات ونحن نعمل بجد كل يوم ونحاول الفوز بالمباريات وهذا مانفعله دوماً خاصةً وان جدول مزدحم امامنا، هذه كرة القدم من الطبيعي ان نستقبل الاهداف فهم فريق جيد ولديهم جودة عالية ايفرتون صرفوا العديد من الاموال في الصيف لكنهم الان في اسفل الجدول مانحققه من ارقام قياسية هو نتاج العمل الجاد والجهد الجماعي الذي نقدمه خلال التدريبات والمباريات وبالنهاية نريد الفوز وآمل نواصل على هذا المنوال، لقد تعرضت لإصابة ثم تمكنت من العودة وحصلت على الفرصة بمباراة الديربي وهو ليس بالشيء السهل لكني تقبلت ذلك واردت مساعدة فريقي وتحقيق الفوز".


تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا علي حساب نظيره فريق إيفرتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول وشهدت المباراة تألق كل من السويسري شاكيري حيث سجل هدف و المهاجم البلجيكي أوريجي الذي استطاع تسجيل هدفين بينما سجل ساديو ماني هدف و فينالدوم هدف و غياب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الذي ظل علي مقاعد البدلاء في المباراة.
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الكلمات المفتاحية

ليفريول ليفربول ضد إيفرتون شاكيري

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