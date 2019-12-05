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"خدي حقك متخافيش".. إنجي وجدان تدعوا لمبادرة ضد التحرش (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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انضمت الفنانة إنجي وجدان،مؤخراً لحملة دعم ضد التحرش، وهي تابعة لمؤسسة مسارات.

وشاركت الفنانة إنجي وجدان، في مقطع فيديو ضد التحرش، والذي يكشف كيفية في التعاملات العادية في الشغل وبين التحرش بالزميلات.


إنجي وجدان تدعم حملات ضد التحرش



وظهرت الفنانة إنجي وجدان، في الفيديو الذي يحمل عنوان "بيئة عمل أمنة" لتوجية الفتيات حول التعامل مع التحرش، وكيف تحافظ على خصوصيتها في العمل، وذلك من خلال عرض مشاهدين مكررين مع اختلاف بعض التصرفات في المشهد.

مسلسل طلعت روحي


ومن ناحية أخرى كانت شاركت الفنانة إنجي وجدان، في مسلسل "طلعت روحي" مع الفنان أحمد فريد، وحقق هذا المسلسل نجاح كبير بعد عرضه.



مسلسل طلعت روحي تدور أحداثه حول داليدا فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد (عليا) وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.
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