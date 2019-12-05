Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ريهام عبد المحسن
Advertisements
فاجأ مانشستر يونايتد جمهوره وحقق فوزا مثيراً على توتنهام بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي. 

وبدأت منافسات الجولة يوم أول أمس بمباراة كريستال بالاس وبورنموث والتي انتهت بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، كما حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

 وفي اليوم الثاني، فاز تشيلسي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ومانشستر يونايتد على توتنهام بنفس النتيجة. 

وفاز ساوثهامبتون على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، كما فاز ليستر سيتي على واتفورد بهدفين نظيفين وفاز وولفرهامبتون على ويستهام يونايتد بنفس النتيجة. 

وواصل ليفربول تصدره لجدول الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين. ومن المنتظر أن تنتهي الجولة الخامسة عشر اليوم بمواجهتي شيفيلد مع نيوكاسل يونايتد وآرسنال مع برايتون.

 ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة السادسة عشر المقبلة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ..

* السبت 7 ديسمبر 2019 :

- إيفرتون وتشيلسي الساعة الثانية والنصف ظهراًً
- توتنهام وبيرنلي الساعة الخامسة مساءً
- واتفورد وكريستال بالاس الساعة الخامسة مساءً
- بورنموث وليفربول الساعة الخامسة مساءً
- مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساءً

* الأحد 8 ديسمبر 2019:
- أستون فيلا وليستر سيتي الساعة الرابعة عصراً
- نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون الساعة الرابعة عصراً
- نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الساعة الرابعة عصراً
- برايتون وولفرهامبتون الساعة السادسة والنصف مساءً

* الإثنين 9 ديسمبر 2019 :
- ويستهام يونايتد وآرسنال الساعة العاشرة مساءً
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status