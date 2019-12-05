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الخطيب يرد زيارة آل الشيخ ويطمئن على صحته

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من أجل الإطمئنان على صحته بعد الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا.

يأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات بين الطرفين وتبادل الزيارات، عقب قيام آل الشيخ بزيارة بيبو في منزله مؤخرًا عقب عودته من تلقي العلاج في فرنسا.

ووجه آل الشيخ، شكره وإمتنانه لمجلس القلعة الحمراء، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" "اشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل ... انا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن ان شاءالله ... لا اراكم الله مكروه في غالي".

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة واتخذ القرارات التالية :

توقيع مذكرة التفاهم مع شركة استادات بعدما اطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة ومذكرة التفاهم المحررة بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي والخاصة بالتعاون بين النادي والشركة في مجال الاستتثمارات الآتية:

1- استاد السلام ليصبح الاستاد الرسمي للنادي الاهلي على ان يحمل اسم وشعار النادي
2- مجمع حمام سباحة التربية والتعليم يتم تسليمه للنادي الاهلي لادارته فنيا وتسويقيا واداريا
3- نادي طيبه بالاقصر يتم تجهيزه ليصبح فرعا للنادي بالاقصر
4- حلول شركة استادات بريزنتيشين لايف محل شركة بيرزنتيشين في عقد ادارة قناة النادي الاهلي الفضائية
5- حق الشركة في الاستغلال الاعلاني لأسوار النادي بمقر الجزيرة او فرعي ومدينة نصر والشيخ زايد
كما قرر المجلس اعتماد نتيجة أعمال الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها بناءا علي الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية بتفويض مجلس الادارة في اختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي الذي يتم إرسالهما إلى اللجنة الإدارية المختصة التي تقوم بدورها بارسالهما الي الجهاز المركزي للمحاسبات

كذلك اعتماد بروتوكول التعاون بين النادي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدًا إدارة الأشغال العسكرية بخصوص تنفيذ البنية الأساسية لفرع النادي بالتجمع الخامس

كما اعتمد المجلس توصية لجنة البت الخاصة بالميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ الخاصة بمنح استغلال مبني بفرع النادي بالشيخ زايد لإقامة فرع لاحد البنوك بنظام الإيجار لمدة ١٠ سنوات

واعتمد المجلس قرار رئيس النادي بالموافقة علي سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم. للعلاج في ألمانيا
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