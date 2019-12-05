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موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الخميس 5/12/2019 في خليجي 24.. مشاهدة مباراة العراق بث مباشر iraq sports

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
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مباراة البحرين والعراق
مباراة البحرين والعراق
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب عبدالله بن خليفه بنادي الدحيل اليوم الخميس 5 ديسمبر مواجهة نصف النهائي الأول في بطولة كأس الخليج "خليجي 24" بين منتخبي البحرين والعراق.


ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز على الآخر، والصعود للمباراة النهائية للبطولة، ومواجهة الفائز من مواجهة قطر والسعودية.


وصل المنتخب العراقي لهذا الدوربعد أن تصدر المجموعة الأولى على حساب قطر والإمارات واليمن برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما إحتل المنتخب البحريني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف المنتخب السعودي، ومتفوقاً على منتخبي عمان والكويت.


التشكيل المتوقع لمنتخبي البحرين والعراق

من المتوقع أن يخوض المدرب "ستريشكو كاتانيتش" اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد حميد

خط الدفاع: علاء علي – علي فايز – أحمد إبراهيم – على عدنان

خط الوسط: صفا عبدالله – إبراهم بايش – أمجد عطوان – علاء عبدالزهرة – سعد ناطق

خط الهجوم: علاء عباس عبدالنبي.


بينما من المحتمل أن تكون تشكيلة المدرب هيليو سوزا كما يلي:

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر

خط الدفاع: سيد عيسى – سيد باقر – أحمد نبيل – راشد الحوتي

خط الوسط: على حرم – جاسم الشيخ – علي مادان

خط الهجوم: كميل حسن – مهدي الحميدان – محمد الرميحي.


موعد مباراة العراق والبحرين والقنوات الناقلة لها

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكركة، السادسة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي وقناة Alkass One بتعليق أحمد الطيب وقناة Alkass Two بتعليق سمير اليعقوبي.
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