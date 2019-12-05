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"دافئ على كافة الأنحاء.. وأمطار على السواحل الشمالية".. تعرف على طقس اليوم الخميس 2019/12/5

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها بشأن طقس اليوم الخميس، الموافق 5 ديسمبر 2019، إنه يسود طقس دافئ على كافه الأنحاء نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.


وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 14 23
شبين الكوم 14 23
طنطا 14 22
دمنهور 15 22
الإسكندرية 14 23
بلطيم 15 23
مطروح 11 23
السلوم 11 24
سيوة 8 22
بورسعيد 16 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 11 23
السويس 14 23
العريش 11 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
نخل 6 20
نويبع 15 23
طابا 13 21
كاترين 3 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 18 26
الفيوم 13 24
بني سويف 12 23
المنيا 10 23
أسيوط 10 24
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 11 25
أسوان 13 26
أبو سمبل 14 25
الوادي الجديد 12 25
شلاتين 20 26
أبو رماد 21 26
حلايب 23 25
رأس حدربة 23 25
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