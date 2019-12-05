موعد مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس 5/12/2019 في خليجي 24.. كيفية مشاهدة مباراة السعودية مجانا live online

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين المنتخب السعودي ونظيره القطري، مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.





وخطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى المرب ع الذهبي، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية.





فيما تأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز الكاسح على المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.





موعد مباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24:-



ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".





التشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة قطر:-



من المتوقع أن يدفع الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه، ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، وسعود عبد الحميد، وسيضع سلمان الفرج، ومحمد كنو، عبد الله عطيف في وسط الميدان، فيما يقود هجوم الأخضر سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، وهتان باهبري.





حراسة المرمى: فواز القرني



خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد



خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف



خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري





التشكيل المتوقع لقطر في مواجهة السعودية:-



يدفع المنتخب القطري بسعد الشيب في حراسة المرمى، وأمامه طارق سلمان، وبيدرو ميجيل، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن، فيما سيضع سالم الهاجري، وعبد العزيز حاتم في قلب الميدان، وأمامهم أكرم عفيف، وحسن الهيدوس، وإسماعيل محمد، وسيقود خط هجوم قطر المعز علي.