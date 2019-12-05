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عبدالعال: ميتشو كان شغال بطريقة "أوعى تكلمني" وهذا هو اسلوب كارتيرون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
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رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
ريهام عبد المحسن
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انتقد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة مجلس إدارة الزمالك بسبب اختيارهم لباتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول بالنادي خلفا للصربي ميتشو.

وقال عبد العال في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " استبدلت خطة (اوعى تكلمني) بخطة (وسع وصلي على النبي)".

وأضاف :"وكلاء اللاعبين هم من افسدوا كرة القدم في مصر ومعظم اللاعبين يسعون لحصد الأموال دون تقديم أي شئ لفرقهم".

وتابع :"سعيد بلقب جوارديولا الغلابة والحمد لله كل ما أقوله يتم تطبيقه على أرض الواقع".

وأردف قائلا:"هناك تخبط في مجلس إدارة الزمالك بسبب اختيارهم لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي لأنه فشل مع الأهلي وكان سبب في خسارتهم دوري أبطال أفريقيا".

واستطرد قائلا :"كل المدربين الأجانب الذين يأتون لمصر لا يضيفون للكرة المصرية شئ وكل ما يهمهم الأموال واستطيع استثناء مدرب وادي دجلة وفايلر المدير الفني للأهلي".

وواصل :"أي مدير فني سيقود الزمالك مع اللاعبين الحاليين سيفشل".

وتابع حديثه قائلا :"مالية كفر الزيات أفضل من ولايتا ديتشا الي هزم الزمالك في الموسم قبل الماضي".

وأضاف :"تغييرات فايلر وهو يلعب بلاعب مطرود تبين أن فكره رائع وسيتمكن من الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا ومرشح بقوة للفوز باللقب".

وتابع :"من المفترض أن يمنح إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة كل أموال عقده إلى ميسي لأنه أطال عمره في الملاعب".

واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً: "ارشح محمد صلاح للتتويج بالكرة الذهبية الأفريقية وأتمنى ألا يتم خذلانه كما حدث في ترشيحات أفضل لاعب في العالم في العام الماضي".
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