Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قمر صناعي جديد.. وحرمة الرسم.. وماكينة تبتلع مهندس".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:14 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
كتب: داليا الحسين – رقية جمال - كساب أحمد - أمنية فوزي – جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

أستاذ بمركز البحوث الزراعية يفجر مفاجأة عن المساحة الأصلية لبحيرة المنزلة (فيديو)
كشف محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، عن مستجدات خطة تطوير بحيرة المنزلة ضمن 10 بحيرات موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد ثاني بحيرة في المساحة بعد بحيرة السد العالي بمصر.

رئيس شركة الأقمار الصناعية: "نايل سات 301" أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا
وقال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، إنه تم البدء في عمل التصميمات الفنية المناسبة للقمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من الناحية الفنية، ومن حيث حمولاته ومواصفاته.

"الإفتاء": رسم البورترية حرام شرعًا في هذه الحالة
وردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، على تساؤل حور رسم البورتريه، مؤكدة ان هناك حالة وحيدة يصبح فيها الرسم حرام.

تفاصيل ابتلاع إحدى الماكينات مهندسًا في مصنع بالعين السخنة
كشف سيد أبو الوفا، خال المهندس المتوفي بعد ابتلاعه في إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة، نتيجة عدم توافر عوامل السلامة والأمان.

مصطفى الفقي: "السيسي" قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة في مصر
فيما أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة، وتحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة، سواء في الأثاث أو السجاد أو الفخار.

مكرم محمد أحمد: "أردوغان" شخصية انتهازية يحسن ابتزاز الدول (فيديو)
فيما قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، إن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مدعوم من قبل مصر والإمارات والشرق بأكلمه، وجزء كبير من الجنوب والغرب، ويتمتع بشعبية كبيرة، ويحقق مكاسب تؤدي إلى قلق تركيا.

أسامة أبوالمجد: انخفاض أسعار هذه السيارات في 2020 (فيديو)
وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، أن خفض أسعار السيارات في عام 2019 يرجع إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية بشرائحها الثلاث، والانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه.

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس
وكشفت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبيه توك شو القمر الصناعي الجديد أخبار

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ حوالي 6 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

إصدار دليل لأولياء الأمور وحظر الهواتف المحمولة.. 8 قرارات جديدة لوزير التعليم

نشرة أخبار الظهيرة.. رئيس الوزراء يبدي سعادته بمشروع المجمع اللوجستي للأسماك ببورسعيد

بث مباشر.. مؤتمر المقاومة الإيرانية حول جرائم النظام الإيراني

أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 20-4-2019

نشرة حوادث الفجر.. كواليس مداهمة مكتب الصعيدي.. وحبس خط أسوان

"نشرة حوادث الفجر".. حركة تنقلات بالمديريات.. وإخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status