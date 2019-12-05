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"قمر صناعي جديد.. وحرمة الرسم.. وماكينة تبتلع مهندس".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:14 ص
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كتب: داليا الحسين – رقية جمال - كساب أحمد - أمنية فوزي – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أستاذ بمركز البحوث الزراعية يفجر مفاجأة عن المساحة الأصلية لبحيرة المنزلة (فيديو)
كشف محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، عن مستجدات خطة تطوير بحيرة المنزلة ضمن 10 بحيرات موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد ثاني بحيرة في المساحة بعد بحيرة السد العالي بمصر.
رئيس شركة الأقمار الصناعية: "نايل سات 301" أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا
وقال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، إنه تم البدء في عمل التصميمات الفنية المناسبة للقمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من الناحية الفنية، ومن حيث حمولاته ومواصفاته.
"الإفتاء": رسم البورترية حرام شرعًا في هذه الحالة
وردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، على تساؤل حور رسم البورتريه، مؤكدة ان هناك حالة وحيدة يصبح فيها الرسم حرام.
تفاصيل ابتلاع إحدى الماكينات مهندسًا في مصنع بالعين السخنة
كشف سيد أبو الوفا، خال المهندس المتوفي بعد ابتلاعه في إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة، نتيجة عدم توافر عوامل السلامة والأمان.
مصطفى الفقي: "السيسي" قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة في مصر
فيما أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة، وتحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة، سواء في الأثاث أو السجاد أو الفخار.
مكرم محمد أحمد: "أردوغان" شخصية انتهازية يحسن ابتزاز الدول (فيديو)
فيما قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، إن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مدعوم من قبل مصر والإمارات والشرق بأكلمه، وجزء كبير من الجنوب والغرب، ويتمتع بشعبية كبيرة، ويحقق مكاسب تؤدي إلى قلق تركيا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أستاذ بمركز البحوث الزراعية يفجر مفاجأة عن المساحة الأصلية لبحيرة المنزلة (فيديو)
كشف محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، عن مستجدات خطة تطوير بحيرة المنزلة ضمن 10 بحيرات موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد ثاني بحيرة في المساحة بعد بحيرة السد العالي بمصر.
رئيس شركة الأقمار الصناعية: "نايل سات 301" أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا
وقال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، إنه تم البدء في عمل التصميمات الفنية المناسبة للقمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من الناحية الفنية، ومن حيث حمولاته ومواصفاته.
"الإفتاء": رسم البورترية حرام شرعًا في هذه الحالة
وردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، على تساؤل حور رسم البورتريه، مؤكدة ان هناك حالة وحيدة يصبح فيها الرسم حرام.
تفاصيل ابتلاع إحدى الماكينات مهندسًا في مصنع بالعين السخنة
كشف سيد أبو الوفا، خال المهندس المتوفي بعد ابتلاعه في إحدى الماكينات بمصنع بالعين السخنة، نتيجة عدم توافر عوامل السلامة والأمان.
مصطفى الفقي: "السيسي" قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة في مصر
فيما أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الرئيس السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة، وتحويل مصر إلى مجموعة مصانع متوسطة وصغيرة، سواء في الأثاث أو السجاد أو الفخار.
مكرم محمد أحمد: "أردوغان" شخصية انتهازية يحسن ابتزاز الدول (فيديو)
فيما قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، إن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مدعوم من قبل مصر والإمارات والشرق بأكلمه، وجزء كبير من الجنوب والغرب، ويتمتع بشعبية كبيرة، ويحقق مكاسب تؤدي إلى قلق تركيا.
أسامة أبوالمجد: انخفاض أسعار هذه السيارات في 2020 (فيديو)
وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، أن خفض أسعار السيارات في عام 2019 يرجع إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية بشرائحها الثلاث، والانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس
وكشفت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019.
وكشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، أن خفض أسعار السيارات في عام 2019 يرجع إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية بشرائحها الثلاث، والانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس
وكشفت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019.
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