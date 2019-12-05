"قمر صناعي جديد.. وحرمة الرسم.. وماكينة تبتلع مهندس".. أبرز أخبار توك شو الأربعاء

كتب: داليا الحسين – رقية جمال - كساب أحمد - أمنية فوزي – جرجس ميلاد





كشف محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، عن مستجدات خطة تطوير بحيرة المنزلة ضمن 10 بحيرات موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد ثاني بحيرة في المساحة بعد بحيرة السد العالي بمصر.



وقال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، إنه تم البدء في عمل التصميمات الفنية المناسبة للقمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من الناحية الفنية، ومن حيث حمولاته ومواصفاته. أستاذ بمركز البحوث الزراعية يفجر مفاجأة عن المساحة الأصلية لبحيرة المنزلة (فيديو)

كشف محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، عن مستجدات خطة تطوير بحيرة المنزلة ضمن 10 بحيرات موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد ثاني بحيرة في المساحة بعد بحيرة السد العالي بمصر. رئيس شركة الأقمار الصناعية: "نايل سات 301" أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا

وقال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، إنه تم البدء في عمل التصميمات الفنية المناسبة للقمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من الناحية الفنية، ومن حيث حمولاته ومواصفاته.





تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.