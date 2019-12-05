تعرف على تفاصيل العملية الجراحية الخطيرة التي أجرتها هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن خضوعها لعملية جراحية وهي المرارة، وذلك بعد مرضها منذ شهرين خلال شهر العسل، حيث شعرت بألم شديد فى البطن وعدم قدرتها على تناول الطعام.





ونشرت هنا الزاهد، صورة لها وهي بجانب الدكتورة الخاص بها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على الصورة قائلة "بعد تعب شهرين و نص محرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقى،







وأضافت" على تعبه معايا و أني كل شوية أكلمه حتى بالليل ودايما مرحب جدا أنه يجاوب على كل اسئلتي..أخيرا الحمد لله شلت المرارة".





هنا الزاهد تكشف عن خضوعها لعملية جراحية





ومن ناحية أخرى كانت تزوجت الفنانة هنا الزاهد، من الفنان أحمد فهمي، منذ شهرين بحفل زفاف اسطوري حضر به العديد من نجوم الفن، وذلك بإحدي الفنادق الكبرى بالقاهره.





أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد



يذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مسلسل" الواد سيد الشحات "الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، وشاركها في البطولة زوجها الفنان أحمد فهمي.