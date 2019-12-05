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بعد اكتساح إيفرتون.. كل ما قدمه "يورجن كلوب" مع ليفربول بالموسم الحالي؟ (أرقام)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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كلوب_مدرب_ليفربول
كلوب_مدرب_ليفربول
علاء خليف
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اكتسح فريق ليفربول نظيره فريق إيفرتون بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ستاد "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".


جاءت خماسية ليفربول عن طريق كل من، ديفوك أوريجي "هدفين"، وشيردان شاكيري، وساديو ماني، وجورجينهو فينالدوم بالدقائق 6، 17، 31، 45، 90، بينما سجل ثنائية إيفرتون مايكل كين، وريتشارليسون بالدقيقتين 21، 46 من زمن اللقاء.


وبهذا الفوز يررتفع رصيد ليفربول إلي 43 نقطة ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة، ومانشستر سيتي بالمركز الثالث بـ32 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.


ماذا قدم يورجن كلوب مع ليفربول في الموسم الحالي؟

خاض الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي 24 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات بالموسم الحالي، بواقع (15 مباراة بالدوري الإنجليزي - 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا – مباراتين بكأس الرابطة الإنجليزية – مباراة بكأس السوبر الأوروبي – مباراة بكأس الدرع الخيرية).


حقق المدرب الألماني 18 انتصارًا مع ليفربول بالموسم الحالي آخرها ضد إيفرتون بنتيجة 5-2، بينما خسر مباراة وحيدة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبو الريدز 56 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 30 هدفًا فقط.


لم يخسر فريق ليفربول تحت قيادة "كلوب" بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث لعب الفريق 15 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة، سجل اللاعبون 37 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفا، وحصد 43 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 8 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.


ويتصدر ليفربول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، ويتفوق على نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.


خسر يورجن كلوب لقب بطولة الدرع الخيرية (السوبر الانجليزي) في بداية الموسم مع ليفربول أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 6 -5 ، بينما حصد لقب بطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.


يذكر أن الألماني "كلوب" حقق بطولتين مع ليفربول حتي الآن، لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، وبطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، ويتطلع لحصد لقب الدوري الإنجليزي مع الفريق بالموسم الحالي والغائب عن خزائن بطولات النادي منذ 1989 – 1990.
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