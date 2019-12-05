هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

انتهت منذ قليل مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج عدا مباراتان سيقامو اليوم فى ختام الجولة بين أرسنال وبرايتون وشيفيليد يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.





حقق فريق ليفربول فوز كبير على نظيره إيفرتون اليوم بخماسية مقابل هدفين ليظل منفرد بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بينما تشيلسي حقق فوز على أستون فيلا بهدفين لهدف وحقق ليستر سيتي فوز على واتفورد بهدفين دون رد وحقق مانشستر يونايتد فوز هام على توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف وحقق مانشستر سيتي فوز على بيرنلى.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.