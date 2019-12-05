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هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:48 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت منذ قليل مباريات الجولة ال 15 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج عدا مباراتان سيقامو اليوم فى ختام الجولة بين أرسنال وبرايتون وشيفيليد يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.


حقق فريق ليفربول فوز كبير على نظيره إيفرتون اليوم بخماسية مقابل هدفين ليظل منفرد بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بينما تشيلسي حقق فوز على أستون فيلا بهدفين لهدف وحقق ليستر سيتي فوز على واتفورد بهدفين دون رد وحقق مانشستر يونايتد فوز هام على توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف وحقق مانشستر سيتي فوز على بيرنلى.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.


جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 11 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 10 أهداف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 9 أهداف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

ساديو ماني لاعب ليفربول 8 أهداف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 8 أهداف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 8 أهداف

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 8 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 7 أهداف

أشلي بارنس لاعب بيرنلى 6 أهداف

كريس وود لاعب بيرنلى 6 أهداف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف

هاري ويلسون لاعب بورنموث 6 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف

ليس موسيت لاعب شيفيليد 5 أهداف

جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 5 أهداف

ويلسون لاعب بورنموث 5 أهداف

كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي 5 أهداف

ماسون مونت لاعب تشيلسي 5 أهداف
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