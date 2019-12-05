استادات توجه الشكر لوزير الانتاج الحربي

حرص محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، على توجيه الشكر إلى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وذلك خلال حفل إعلان الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن اللواء محمد العصار دعم "استادات" وأفكارها، وهو أول من آمن بها، وقدم لها المساعدة بكل قوة.