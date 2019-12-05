"الجامعة العربية": الوضع الاقتصادي في لبنان متدهور



وأضاف حسام زكي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء DMC " المذاع على قناة " DMC"، أن الوضع الاقتصادي في البلد الشقيق متدهور وسيء جدا، لافتا إلى أن الشعب اللبناني وجزء من السياسيين يرجعون وضع بيروت الحالي إلى عدم ملائمة النظام السياسي لاحتياجات الشعب".



ونوه لأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن هناك أزمة سياسية مستحكمة في لبنان في الوضع الحالي ويحاول السياسيون في لبنان الاجتهاد لإيجاد مخرج للأزمة"، مضيفا: "الشكوى في لبنان ضخمة من قبل المظاهرات والمظاهرات انعكاس لوضع الشعب اللبناني السيء".



قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الملف اللبناني يعتبر من أعقد الملفات السياسية، لأن يوجد طوائف ومذاهب كثيرة في لبنان.