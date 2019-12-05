Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجامعة العربية": الوضع الاقتصادي في لبنان متدهور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:26 ص
Advertisements
السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
داليا الحسين
Advertisements
قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الملف اللبناني يعتبر من أعقد الملفات السياسية، لأن يوجد طوائف ومذاهب كثيرة في لبنان.

وأضاف حسام زكي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء DMC " المذاع على قناة " DMC"، أن الوضع الاقتصادي في البلد الشقيق متدهور وسيء جدا، لافتا إلى أن الشعب اللبناني وجزء من السياسيين يرجعون وضع بيروت الحالي إلى عدم ملائمة النظام السياسي لاحتياجات الشعب".

ونوه لأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن هناك أزمة سياسية مستحكمة في لبنان في الوضع الحالي ويحاول السياسيون في لبنان الاجتهاد لإيجاد مخرج للأزمة"، مضيفا: "الشكوى في لبنان ضخمة من قبل المظاهرات والمظاهرات انعكاس لوضع الشعب اللبناني السيء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان توك شو أخبار لبنان

أخبار تهمك

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 3 ساعات

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جامعة الدول العربية تكشف سبب تأجيل القمة الاقتصادية

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يكشف تفاصيل القمة الاقتصادية (فيديو)

الرئاسة اللبنانية تكشف سبب غياب الرؤساء العرب عن القمة المرتقبة ببيروت (فيديو)

حسام زكي: جميع دول الجامعة العربية رفضت اعتداء تركيا على سوريا عدا هاتين الدولتين

تظاهرة أمام المصرف المركزي في بيروت وسط تعزيزات أمنية

قوات مكافحة الشغب اللبنانية تمنع المتظاهرين من دخول محيط مصرف لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status