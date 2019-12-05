شاهد.. إلهام شاهين تتألق بالأحمر في أحدث ظهور لها من مهرجان مراكش السينمائي

تحرص الفنانة إلهام شاهين على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت إلهام صورة جديدة لها،خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان مراكش السينمائي في دورته ١٨، وظهرت إلهام في الصورة وهي مُرتدية قفطان مغربي باللون الأحمر، مُزين باللون الذهبي، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.



يُشار أنَّ مهرجان مراكش السينمائي بدأت فعالياته يوم29 نوفمبر الماضي، ومستمر إلى يوم 7 ديسمبر الحالي.



آخر أعمال إلهام شاهين السينمائي



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين هو فيلم "يوم للستات" والفيلم بطولة إلهام شاهين، من نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي.



مشاركة إلهام شاهين في "حظر تجوال".



والجدير بالذكر أنَّ إلهام تُشارك حاليًا فى فيلم جديد يحمل اسم "حظر تجول"، والفيلم يشارك فى بطولته إلهام شاهين، أمينة خليل، من إخراج أمير رمسيس.

