موعد مباراة ليفربول المقبلة

انتهت منذ قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ضد إيفرتون، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بنتيجة كاسحة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات البريميرليج.

انتهت منذ قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ضد إيفرتون، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بنتيجة كاسحة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات البريميرليج.

وتقدم أوريجي لصالح الريدز بأولى أهداف فريقه في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز شاكيري التقدم في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 21 ط من عمر المباراة نجح مايكل كين في تقليص النتيجة لصالح إيفرتون، ويعود أوريجي ليعيد الفارق إلى هدفين بتسجيله هدف في الدقيقة 31 ثم رفع السنغالي ساديو ماني على ليفربول التهديفية بالهدف الرابع في الدقيقة 45، ثم يقلص ريتشارليسون النتيجة لإيفرتون بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بالشوط الأول، واختتم فينالدوم أهداف ليفربول بالخامس في الدقيقة 90 من اللقاء.