Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ليفربول المقبلة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
انتهت منذ قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ضد إيفرتون، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بنتيجة كاسحة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات البريميرليج.

وتقدم أوريجي لصالح الريدز بأولى أهداف فريقه في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز شاكيري التقدم في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 21 ط من عمر المباراة نجح مايكل كين في تقليص النتيجة لصالح إيفرتون، ويعود أوريجي ليعيد الفارق إلى هدفين بتسجيله هدف في الدقيقة 31 ثم رفع السنغالي ساديو ماني على ليفربول التهديفية بالهدف الرابع في الدقيقة 45، ثم يقلص ريتشارليسون النتيجة لإيفرتون بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بالشوط الأول، واختتم فينالدوم أهداف ليفربول بالخامس في الدقيقة 90 من اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي بينما تراجع إيفرتون للمركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على إيفرتون من خلال التقرير الآتي:-

ويحل ليفربول ضيفًا على بورنموث يوم السبت 7 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للبريميرليج.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد المبارايات محمد صلاح مبارايات اليوم مبارايات الدوري الانجليزي ليفربول ضد إيفرتون ليفربول الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ ساعتين و 28 دقيقة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار الساخنة في ليفربول اليوم الاحد 2 – 12 – 2018

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال اليوم "شاهد أهداف المباراة"

ركلات الجزاء ترجح كفة الريدز.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد آرسنال 5-5 في كأس كاراباو (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وارسنال

ركلات الترجيح- ليفربول 5 × 4 آرسنال | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ملخص أهداف مباراة ليفربول وآرسنال.. والنتيجة النهائية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status