ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول liverpool

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

وسجل أهداف نادي ليفربول الخمسة في مرمى إيفرتون كل من ديفوك أوريجي في الدقيقة 6 والدقيقة 31 بالإضافة إلى شاكيري في الدقيقة 17 وساديو ماني في الدقيقة 45 وفينالدوم في الدقيقة 89 ، بينما سجل هدفي إيفرتون كل من مويس كين في الدقيقة 21 وريتشاليسون في الدقيقة 45 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين.