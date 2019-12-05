Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول liverpool

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

مسجلو أهداف مباراة ليفربول و إيفرتون بالدوري الإنجليزي
وسجل أهداف نادي ليفربول الخمسة في مرمى إيفرتون كل من ديفوك أوريجي في الدقيقة 6 والدقيقة 31 بالإضافة إلى شاكيري في الدقيقة 17 وساديو ماني في الدقيقة 45 وفينالدوم في الدقيقة 89 ، بينما سجل هدفي إيفرتون كل من مويس كين في الدقيقة 21 وريتشاليسون في الدقيقة 45 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم الأربعاء يصل رصيد نادي ليفربول إلى 43 نقطة ليظل في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وإيفرتون
ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول و إيفرتون كالآتي:

1- ليفربول 43 نقطة
2- ليستر سيتي 35 نقطة
3- مانشستر سيتي 32 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- ولفرهامبتون 23 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- كريستال بالاس 21 نقطة
8- توتنهام 20 نقطة
9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة
10- أرسنال 19 نقطة
11- بيرنلي 18 نقطة
12- بورنموث 16 نقطة
13- وست هام يونايتد 16 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 16 نقطة
15- أستون فيلا 15 نقطة
16- برايتون 15 نقطة
17- ساوثامبتون 15 نقطة
18- إيفرتون 14 نقطة
19- نورويتش سيتي 11 نقطة
20- واتفورد 8 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status