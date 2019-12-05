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نتائج مباريات اليوم.. انتصار ساحق للزمالك.. وليفربول يقسو على إيفرتون بخماسية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
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ليفربول وإيفرتون
ليفربول وإيفرتون
حسن شحاتة
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أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019، والتي شهد فوز الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر، وانتصار ثمين لليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم أبرز نتائج مباريات اليوم.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية

نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

الإسماعيلي x طنطا، سيطر التعادل السلبي على مباراة الدراويش وأبناء السيد البدوي في بطولة الدوري.

حرس الحدود x الاتحاد السكندري، خطف زعيم الثغر فوزا ثمينا بهدف نظيف على حساب حرس الحدود.

نتائج مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

المقاولون العرب x الجزيرة بمطروح، أنتهت بفوز ذئاب الجبل على نظيره الجزيرة بمطروح بنتيجة 2-0، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16.

الزمالك x الشرقية، وحقق الزمالك الفوز على نظيره الشرقية بنتيجة 3-1.
نتائج مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"
نجران x الفتح، تغلب الفتح على نجران بنتيجة 3-1.
جدة x الفيصلي،أنتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

ليستر سيتي x واتفورد، أنتهت بنتيجة 2-0 لصالح ليستر سيتي.
وولفرهامبتون x وست هام يونايتد، تغلب وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0.
مانشستر يونايتد x توتنهام، أنتهت بتفوق اليونايتد بهدفين مقابل هدف.
تشيلسي x أستون فيلا، خطف تشيلسي فوزا صعبا أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1.
ساوثهامبتون x نوريتش سيتي، أنتهت بفوز صعب لساوثهامبتون على نظيره نوريتش بهدفين مقابل هدف.
ليفربول x إيفرتون، أنتهت بنتيجة 5-2 لصالح ليفربول.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ16"

تولوز x موناكو، أنتهت بفوز موناكو بنتيجة 2-1.
باريس سان جيرمان x نانت، أنتهت بنتيجة 1- 0 لصالح النادي الباريسي.

نتائج مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السابعة"

اتحاد طنجة x أوليمبيك خريبكه، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم.
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