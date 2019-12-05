ليفربول يسحق إيفرتون بالخمسة ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوف المصري محمد صلاح مع نظيره فريق إيفرتون، والتي جمعتهما مساء الأربعاء، على ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 -2020.





نتيجة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالدوري الإنجليزي:

وحقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا على ضيفه إيفرتون بنتيجة 5 – 2 في اللقاء الذي اقيم على ستاد "أنفيلد"، ليقتنص الريدز 3 نقاط جديدة تذهب به بعيدًا في صدارة الدوري الإنجليزي.





افتتح أهداف ليفربول اللاعب ديفوك أوريجي بعد مرور 6 دقائق من بداية اللقاء، بعدما تسلم تمريرة ساحرة من زميله ساديو ماني ليراوغ حارس المرمي ببراعة شديدة ويضعها في الشباك الخالية، بينما أضاف شيردان شاكيري الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 17 بعد تمريرة "ماني" الرائعة داخل منطقة جزاء ايفرتون.





استطاع مايكل كين تقليص الفارق لفريق إيفرتون وسجل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 21 بعد استغلال خطأ لوفرين لاعب الريدز، ولكن عاد ديفوك أوريجي وعزز تقدم ليفربول بهدف ثالث بالدقيقة 31 بعد تمريرة طولية من منتصف الملعب تسلمها ببراعة شديدة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الزاوية اليسري لحارس ايفرتون.





واصل فريق ليفربول تفوقه في المباراة، واستطاع السنغالي ساديو ماني تسجيل الهدف الرابع لفريقه بالدقيقة 45، بينما سجل إيفرتون هدف ثاني عن طريق اللاعب ريتشارليسون بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، واختتم فاليندوم خماسية ليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.





محمد صلاح يشاهد انتصار ليفربول من مقاعد البدلاء:

ولم يشارك الدولي المصري محمد صلاح في مباراة إيفرتون، حيث فضل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الاحتفاظ بنجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء الريدز، لمنحه فرصة للراحة للاستفادة منه في المباريات المقبلة في ظل ضغط المباريات التي يواجهها الريدز بالموسم الحالي.





ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون:

ارتفع رصيد ليفربول إلي 43 نقطة ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة، ومانشستر سيتي بالمركز الثالث بـ32 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

ويواجه فريق ليفربول نظيره بورنموث في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري على ستاد "دين كورت" معقل الأخير.