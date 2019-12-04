Advertisements
Advertisements
Advertisements

إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي أمريكي لردع إيران

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إرسال ما يصل إلى 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وأوضح المسؤولين، اليوم الأربعاء، أن خطة إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة تهدف إلى ردع إيران.

وأشار المسؤولين الأمريكيين إلى أن هناك مخاوف متزايدة من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية قد يحصر خيارات الولايات المتحدة في المنطقة.

وتابع المسؤولين: "إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يشمل نشر عشرات السفن والمعدات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وول ستريت جورنال ردع دونالد ترامب إيران إرسال إدارة 14 ألف جندي أمريكي

أخبار تهمك

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

مفاجأة.. الأهلي يغري نجم الزمالك بـ15 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن مدرب الفريق القادم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live on tv «قناة مجانية»

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع Gameweek 15

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

مشاهد مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع نتيجة مباراة ليفربول Liverpool

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

وول ستريت: أمريكا تسحب بعض أسلحتها من الشرق الأوسط وسط توترات مع الصين

صحيفة تكشف السبب وراء تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط

هل اقتربت الحرب الإيرانية الأمريكية؟ (تقرير)

3 أسلحة أمريكية بالشرق الأوسط لردع إيران

رويترز: امريكا تدرس طلباً لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

تفاصيل قرار إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status