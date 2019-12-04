إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي أمريكي لردع إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إرسال ما يصل إلى 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وأوضح المسؤولين، اليوم الأربعاء، أن خطة إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة تهدف إلى ردع إيران.





وأشار المسؤولين الأمريكيين إلى أن هناك مخاوف متزايدة من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية قد يحصر خيارات الولايات المتحدة في المنطقة.



