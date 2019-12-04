أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 1 أستون فيلا | الدوري الإنجليزي

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.





وأحرز تامي أبرهام هدف التقدم لتشيلسي فى شوط المباراة الأول، فى الدقيقة 24، من ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء من عرضية جيمس.





فيما عادل الدولي المصري محمود تريزيجيه نتيجة اللقاء فى الدقيقة 41، بعد أن حول عرضية احمد المحمدي النموذجية فى شباك كيبا.





وحسم مونتلاعب تشيلسي نتيجة اللقاء لفريقه فى الدقيقة 48، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد رائع بالصدر من تامي أبراهام.



