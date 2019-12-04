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أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 1 أستون فيلا | الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:49 م
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تشيلسي وأستون فيلا
تشيلسي وأستون فيلا
محمد مرعي
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تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.

وأحرز تامي أبرهام هدف التقدم لتشيلسي فى شوط المباراة الأول،  فى الدقيقة 24، من ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء من عرضية جيمس.

فيما عادل الدولي المصري محمود تريزيجيه نتيجة اللقاء فى الدقيقة 41، بعد أن حول عرضية احمد المحمدي النموذجية فى شباك كيبا.

وحسم مونتلاعب تشيلسي نتيجة اللقاء لفريقه فى الدقيقة 48، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد رائع بالصدر من تامي أبراهام.

وبهذه النتيجة يصل تشيلسي الى النقطة 29 فى المركز الرابع من ترتيب جدول البريميرليج، فيما ظل أستون فيلا المباراة فى المركز الـ15 برصيد 15 نقطة بعد خسارته اليوم.


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