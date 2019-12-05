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عبد الحليم قنديل: مصر شهدت إنجازات تصل إلى حد الإعجاز (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
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عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
كساب أحمد
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قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في العديد من المجالات، خاصة في مجال الكهرباء، لافتَا إلى أن مصر قامت برفع انتاجها من الكهرباء من 25ألف ميجا وات لـ53 ميجا وات، خلال 5 سنوات فقط.

ولفت " قنديل"، خلال حواره بفضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن هناك انجاز في الدولة المصرية، يرقى في بعض الأحيان إلى الإعجاز، لكن هناك ضرورة لترسيخ العدالة الاجتماعية، لكي يشعر المواطن بما يحدث في الدولة المصرية من عمل خلال المرحلة الأخيرة.

وأشار إلى أن الصناعة هامة جدًا، لأنها تخلق طبقة متوسطة مختلفة عما هي موجدة الآن، وتقضي على التفكير الخرافي المنتشر في بعض المناطق.
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